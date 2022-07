Tchad : Tempo sacré finaliste du playoff de basket face à DD Magic

Les deux équipes ont montré leur savoir-faire. Les hommes de Nato, ancien joueur des SAO version basket, ont pris le match en main et n'ont raté aucune occasion de marquer.



C'est avec cette volonté et le travail d'équipe, sous les applaudissements du public, que TEMPO BB a réussi à écraser les hommes de Francis sur le score de 73 à 60. Un écart de trop pour une finale, lance Japhet, basketteur et joueur des Warrios.



L'équipe finaliste représentera la commune de N'Djamena. Le ministre de la Jeunesse et des Sports et le président de la Fédération de basketball ont assisté à la finale.