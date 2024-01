Tchad : Tenue d'une réunion de grande importance entre les ministres des Affaires étrangères du Tchad et du Soudan

Le Tchad s'est engagé activement dans la résolution pacifique de la crise au Soudan depuis le début de la guerre. Le Tchad joue un rôle important en tant que médiateur et facilitateur dans les pourparlers de paix entre les différentes parties en conflit. En outre, il travaille étroitement avec les pays voisins du Soudan pour trouver des solutions consensuelles et durables à la crise.



Cette rencontre témoigne de l'engagement ferme du Tchad à œuvrer pour la stabilité et la paix dans cette région cruciale.