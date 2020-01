Tchad : Tigo dévoile ses nouveaux tarifs Internet

L'opérateur tchadien Tigo a dévoilé mercredi ses nouveaux tarifs d'accès à Internet qui prennent en compte la suppression du droit d'accise de 18% depuis le 1er janvier 2020.



Par exemple, les utilisateurs disposent désormais de 500 Mb à 845 F CFA, et ce pour deux jours.



Les utilisateurs de Tigo peuvent découvrir l'ensemble des nouveaux tarifs en composant : "*111*4#" sur leur téléphone.



Ce matin, c'est l'opérateur Airtel qui a annoncé ses nouveaux tarifs.



Le Gouvernement a décidé d'alléger la fiscalité en matière d’internet conformément aux directives de la CEMAC. Cet allègement fait partie des dispositions fiscales de la Loi de finances portant budget de l'Etat pour 2020.



Le droit d'accise de 18% sur les prix d'accès à Internet est supprimé depuis le 1er janvier 2020.



"C’est aussi en soi, tout un programme d’amélioration du pouvoir d’achats de nos populations, particulièrement des jeunes et des start-uppeurs", selon le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin.



