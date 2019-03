Tchad : Tigo racheté par Maroc Télécom

Le groupe Millicom va céder l'intégralité de sa filiale "Tigo Tchad", opérateur de téléphonie mobile, à Maroc Télécom, a annoncé ce jeudi 14 mars le groupe marocain dans un communiqué. Un accord a été signé en vue d’acquérir la totalité du capital de Tigo Tchad.L'opérateur Maroc Télécom avait fait part le 19 février dernier au président Idriss Déby, de sa volonté de s'installer au Tchad et d'accroître son développement à l'international."Cette acquisition vise à élargir et consolider la présence du Groupe Maroc Telecom dans la région", a précisé l’opérateur marocain dans son communiqué.L'ambition de Maroc Télécom est d’être un acteur de référence dans la réduction de la fracture numérique au Tchad et dans les autres pays d’Afrique dans lesquels Maroc Telecom est présent.Le Gouvernement tchadien va approuver l'accord afin de conclure la réalisation de l'opération.Reçu à la présidence le 19 février dernier, le président du Directoire du groupe Maroc Telecom, Abdelsslam Ahizoun a fait part de la forte volonté de son groupe d’accompagner le Tchad dans son développement numérique. Une démarche qui vient en réponse à l’appel du chef de l’Etat invitant les investisseurs à s’installer au Tchad, selon le président du Directoire du groupe Maroc Telecom.