Tchad : Tika inaugure un château d’eau et des lampadaires solaires à l'Université d'Ati

L’Agence de Turque de Coopération et de Coordination (TİKA), à travers son bureau de Ndjamena, a financé la réalisation de ce projet dans le but d’offrir de l’eau potable et des éclairages aux 800 étudiants de l’Université des sciences et de la Technologie d’Ati . L’accès à l’eau potable et l’éclairage sont des besoins très essentiels pour les activités éducatives de ces étudiants.



« Notre Agence donne une grande importance à l’éducation dans ses activités, car l’éducation est l’un des facteurs clés de développement durable. C’est dans cette optique que nous apportons notre aide pour appuyer le secteur éducatif du Tchad en partenariat avec le Ministère de l’éducation Nationale et de la Promotion Civique et le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’innovation », a indiqué le coordinateur de l’Agence Turque de Coopération et de Coordination (TİKA), Melih Mucahid Ates.



L’Agence Turque de Coopération et de Coordination (TİKA) a réalisé plus de 95 projets de développement au Tchad depuis 2013. En 2019, elle a mis en place un système d’eau solaire avec une cuve de 20 tonnes pour approvisionner l’Université Adam Barka d’Abéché, en 2020.



La relation entre le Tchad et la Turquie est excellente et elle date des plusieurs siècles. La république de Turquie à travers son Agence d’aide au développement extérieur (TİKA) continuera à apporter son soutien au Tchad pour renforcer d’avantages ce lien de fraternité.