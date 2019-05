Tchad : Timan Déby a été inhumé à Amdjarass

Timan Déby Itno a été inhumé ce dimanche à Amdjarass, dans le chef-lieu de la province de l’Ennedi-Est en présence du chef de l’Etat Idriss Déby qui a fait le déplacement.La prière mortuaire sur le corps de Timan Déby Itno a été faite un peu plus tôt dans la journée de dimanche à la grande Mosquée de N'Djamena, en présence de plusieurs personnalités et proches du défunt. Le Président de la République Idriss Déby a également assisté à la prière funéraire.Le corps a ensuite quitté N'Djamena à bord d'un vol spécial en direction d'Amdjarass.Le petit frère du chef de l'Etat est décédé ce samedi soir à N'Djamena à la suite d'une maladie.Il était l'ex-Sultan du Dar Bilia et avait été révoqué le 27 décembre 2010 de ses fonctions par décret pour "manquements graves".