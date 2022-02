Tchad : Timan Erdimi dévoile d’autres intentions contre les autorités dans un nouvel audio

Un nouvel audio attribué au leader de l’UFR, Timan Erdimi, révèle des échanges avec un opposant nigérien pour tenter de renverser le pouvoir du CMT en se rapprochant de l'Algérie afin de lutter contre la présence militaire française au Sahel.



La conclusion à tirer est que l'Algérie ne verrait pas d'un bon œil l'opération militaire française au Sahel et que le Tchad constitue un pilier de la lutte contre le terrorisme au Sahel avec les français à ses côtés. L'Algérie chercherait à se rapprocher des opposants hostiles aux régimes pro-français en place au Sahel.



L'audio en question n'a pas encore été authentifié.



Quelques jours plus tôt, c’est la diffusion d’un autre audio qui a défrayé la chronique dans les salons cossus de la capitale tchadienne. On y entend le chef rebelle Timan Erdimi discuter avec un ancien conseiller du président centrafricain, Faustin-Archange Touadéra.



Le premier commente avec le second la possibilité de bouter hors du palais Mahamat Idriss Déby Itno et « ses français » avec l’aide de Wagner, la société paramilitaire russe très implantée dans les cercles du pouvoir à Bangui. Timan Erdimi, qui était déjà en guerre ouverte contre Idriss Déby Itno, est un cousin de l’actuel président.



Le gouvernement de transition a estimé que Timan Erdimi s’excluait de lui-même du pré-dialogue qui doit avoir lieu dans quelques jours à Doha.



La réaction de N’Djamena n’a pas tardé. Par la voix de son ministre de la Communication et porte-parole, Abderamane Koulamallah, le gouvernement de transition a estimé que Timan Erdimi s’excluait de lui-même du pré-dialogue qui doit avoir lieu dans quelques jours à Doha. Pré-dialogue qui doit notamment permettre de préparer la participation des mouvements rebelles tchadiens au dialogue national inclusif que N’Djamena compte organiser au mois de mai.