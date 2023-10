Tchad : Titimé, un nouveau défi pour la préservation des traditions

Dans son discours, le président de L'impact, Youssouf Teri, a expliqué que le projet Titimé vise à répondre à certaines préoccupations, notamment la préservation de la tradition à travers des récits oraux et des archives. Titimé se fixe pour mission de relever le défi de l'illettrisme, en particulier parmi les femmes, où il atteint 80 %, et de remédier au faible taux d'alphabétisation en zone rurale.



Pour ce faire, un catalogue de contes sera collecté sous forme audio et transcrit en arabe et en français. Ces contes contribueront à renforcer les compétences en lecture et en compréhension. Une bibliothèque numérique de contes sera créée pour rassembler des récits provenant des zones urbaines et rurales.



Une formation de trois jours se tiendra à Ndjamena pour enseigner la création de livres numériques et imprimés à partir de la bibliothèque de contes. Selon le président de L'impact, 50 contes seront sélectionnés et traduits en 10 dialectes tchadiens.



Le représentant de l'Association Aide pour le Développement Durable au Tchad (ADDAT), Brahim Abakar Boudi, a souligné le rôle de leur organisation dans la collecte de contes en zones urbaines et rurales. Ils travailleront également en collaboration avec des anthropologues pour retracer l'origine des contes et l'histoire du Tchad en général.



Pour le Directeur général de la Culture et du Patrimoine, Abdoulaye Souleymane Ousmane Babale, le projet Titimé a pour objectif d'enseigner aux enfants tout en préservant la culture tchadienne qui est en danger de disparition. Il a également exprimé la disponibilité du ministère à soutenir ce projet."