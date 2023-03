Tchad : Toralta Moyangar offre des matériels aux femmes du quartier Kissimi

Le secrétaire général adjoint à la primature, Toralta Tell Moyangar, a offert ce 06 mars 2023, un don composé de deux motopompes et d’un forage à motricité humaine, au groupement des femmes dénommées « Tara », du quartier Kissimi dans le 6ème arrondissement de la ville, une zone agricole.



C’est en marge en marge des activités de la Semaine Nationale de la Femme Tchadienne édition 2023 à Sarh. Ce don d’une valeur de plus d’un million de nos francs va permettre de soulager un tant soit peu la population et ledit groupement.



Le représentant du chef du quartier Kissimi, Torngaye Ndo-otingar, a salué ce geste. Il a souligné que dans l’histoire du quartier Kissimi, c’est pour la première fois qu’un tel don, venant d’une personnalité publique est offert à sa population, par le biais du groupement « Tara ».



Etant donné que le quartier Kissimi est pourvoyeur de la ville en légume et fruit, ce don de matériels va permettre au groupement d’augmenter la surface des cultures irriguées.



Tormalta Louise, représentante des femmes, s’est dit heureuse de recevoir ce don pour approvisionner la population en eau potable, rehausser le revenu du groupement, et soulager la souffrance de ces femmes, avec l’arrosage de leurs jardins. Le secrétaire général adjoint à la primature, Toralta Tell Moyangar, a souligné que ce don fait suite à la demande des femmes dudit groupement, lors des rencontres préparatoires de la SENAFET.



Au lieu de demander des pagnes, elles ont émis ces besoins en matériels, pour améliorer leurs conditions de travail, et d’avoir accès à l’eau potable comme les autres. Toralta Tell Moyangar a promis par ailleurs de leur offrir un château d’eau dans les prochains mois, à condition qu’elles gèrent bien ces dons reçus. Car l’agriculture est une priorité structurelle qui est en parfaite articulation avec la vision du président de Transition.