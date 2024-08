Tchad - Tragédie à Raguidé : Une famille emportée par les eaux

Dans la nuit du 4 août 2024, une tragédie s'est abattue sur le paisible village de Raguidé, situé dans le département d'Addé, province du Sila. Un incident de noyade a frappé une famille de six personnes alors qu'ils tentaient de traverser la rivière Wadi-kadja.



Quatre membres de la famille, comprenant un homme et trois femmes, ont perdu la vie dans les eaux tumultueuses du Wadi-kadja. Seuls deux membres de la famille ont réussi à s'extirper des flots et à rejoindre le village voisin de Djabalene, où ils ont été secourus.



La communauté locale est profondément choquée par cette tragédie qui a endeuillé le village de Raguidé. Madame Khalia Sakhairoun Ahmat, conseillère nationale de Transition, a exprimé ses sincères condoléances à la famille éprouvée et à toute la communauté de Raguidé à travers un message émouvant sur sa page Facebook.