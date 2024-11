Tchad : Trois nouveaux centres de santé pour les réfugiés et les communautés hôtes du Ouaddaï

Le coût total de la construction et de l'équipement de ces centres s'élève à 1.165.728.000 FCFA. L'objectif principal est d'améliorer l'accès aux soins de santé pour les personnes vulnérables, tout en garantissant un accès universel à des services de santé de qualité, intégrés et centrés sur les besoins des populations.



Ces centres respectent les normes du Ministère de la Santé Publique, garantissant ainsi la sécurité, la qualité et la conformité des établissements de santé.



Chaque centre de santé est conçu pour offrir une gamme de services, incluant des consultations curatives et préventives, des soins prénatals et accouchement, la vaccination, planification familiale, la prévention et contrôle des maladies endémiques, le suivi nutritionnel et l’approvisionnement en médicaments essentiels.



En outre, les centres sont équipés de bureaux pour les médecins et les sages-femmes, de logements pour le personnel, d'un système d'énergie photovoltaïque et d'un château d'eau d'une capacité de 5 m³.



La cérémonie d'inauguration a été présidée par le secrétaire d'État aux Finances, au Budget, à l'Économie et au Plan, Ali Jadda Kampard. Étaient également présents Maliki Amadou Mahamane, représentant de la Banque Mondiale, Dr Ismail Bahar Bachar, inspecteur général du Ministère de la Santé Publique, Mahamat Abdelkerim Bagari, secrétaire général du Ministère de l'Action Sociale, Ali Mahamat Sebey, préfet du département d'Assounga, et Dr Japhet Doudou Beindjila, coordonnateur national du PARCA, ainsi que plusieurs autres invités.



Ces initiatives sont essentielles pour renforcer la résilience des réfugiés et des communautés d'accueil, contribuant ainsi au développement socio-économique de la région.