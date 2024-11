Tchad : Trouver des Solutions contre la Dégradation des Rues à N'Djamena

Selon l'Agence d’Entretien Routier (AGER), 22 rues de la capitale présentent des nids-de-poule et des dégradations, nécessitant des travaux d'entretien pour préserver la chaussée et prolonger sa durée de vie. Le ministre a donc donné des instructions pour que les équipes techniques travaillent de manière synergique avec les institutions sous tutelle, comme l'AGER et le Fonds d'Entretien Routier (FER), afin de démarrer rapidement les réparations.





Initiatives en Cours

Au cours de la réunion, des discussions ont également eu lieu sur la convention signée avec l'Office de Génie Militaire et de la Production (OGEMIP) et l'Association RECYDEP. Cette collaboration a déjà abouti au colmatage des nids-de-poule sur l’avenue Djibrine Kerallah par l'OGEMIP, ainsi que sur le boulevard Ibrahim Abatcha et l’avenue Nadjingar Jacques par RECYDEP.





Perspectives d'Amélioration

Conscient des défis posés par la dégradation précoce des voies, le ministre a chargé ses techniciens, en particulier ceux des directions des voiries urbaines, du FER et de l'AGER, de développer des stratégies pour remédier aux problèmes d'infrastructure dans la capitale. L'objectif est de trouver des solutions durables pour améliorer la qualité des routes et garantir la sécurité des usagers.



Cette initiative vise à renforcer la résilience des infrastructures routières face aux conditions climatiques et à améliorer la vie quotidienne des citoyens de N'Djamena.