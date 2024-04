Tchad : UCF fournit une aide alimentaire aux lépreux à Abéché

Le président de l'UCF, Mahamat Alifa Abouna, a souligné que cette action de bienfaisance s'inscrivait dans le cadre du plan d'action de l'UCF pour l'année 2023-2024. Il a ensuite exposé les objectifs de l'UCF, décrivant l'organisation comme une structure associative apolitique à but non lucratif, regroupant des jeunes dynamiques et volontaires soucieux d'assurer une alimentation saine pour tous. Les activités de l'UCF comprennent des formations sur la nutrition et l'agriculture, des sensibilisations à l'hygiène et à l'assainissement, ainsi que des aides alimentaires aux populations les plus vulnérables. L'organisation mène également des actions de plaidoyer et de sensibilisation dans des domaines tels que la sauvegarde de vies en situation de crise, l'éradication de la malnutrition chez les personnes vulnérables, la promotion de la cohésion sociale, la formation et l'orientation des femmes dans la lutte contre la sous-nutrition des enfants, l'eau, l'assainissement et l'hygiène, ainsi que la lutte contre le changement climatique.



Les bénéficiaires de cette assistance ont exprimé leur satisfaction et ont chaleureusement remercié l'UCF d'avoir pensé à eux. Un représentant des lépreux a exprimé le souhait de voir d'autres organisations locales suivre les pas de cette association dans leurs actions en faveur de leur communauté.