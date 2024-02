Tchad : UJTB en coopération avec les autorités du conseil national de transition ont célébré une cérémonie de brassage pour la paix au Tchad

Cet événement s'est déroulé en présence des hautes autorités et des jeunes du quartier. En partenariat avec les autorités du CNT, l'Union des Jeunes Tchadiens pour le Métissage (UJTB) a organisé aujourd'hui une cérémonie de métissage pour la paix du peuple tchadien.



La solidarité et la paix sont des éléments clés pour que le peuple surmonte le racisme et tende vers la paix et la solidarité organique. Dans son discours de bienvenue, le Conseil National de Transition Takilal Ndolassem a noté que dans le passé, le peuple tchadien a manqué de paix, de solidarité et de coexistence pacifique. L'Union des Jeunes Tchadiens pour le Métissage (UJTB) a entrepris une démarche pour changer certains comportements sociaux et promouvoir la paix et l'amour envers les citoyens tchadiens.



Takilal Ndolassem a félicité le président fondateur de l'UJTB pour son travail et l'a exhorté à poursuivre sa lutte contre le racisme néfaste envers les citoyens et à rechercher la paix et la coexistence pacifique dans le pays.



Mahamat Saleh Darimi, le président fondateur de l'UJTB, a également remercié chaleureusement le conseil Takilal Ndolassem pour son soutien et lui a remis un certificat et d'autres cadeaux. La cérémonie s'est terminée par une photo de famille.