Tchad : UNA-CHAD et NIRVANA encouragent les lycéennes à l'entrepreneuriat et à la cohésion sociale

Cette journée de sensibilisation vise à encourager les lycéennes à développer un leadership entrepreneurial et une culture de la coexistence pacifique. NIRVANA, une ONG qui œuvre pour la promotion de la femme et de la jeunesse africaine, en collaboration avec UNA-CHAD, a voulu inciter les jeunes lycéennes de ces établissements à s'autonomiser grâce à des activités génératrices de revenus, mais également à promouvoir la cohésion sociale dans les milieux scolaires et dans tout le pays.



Selon Koïssé Mahamat Al-boukari, chargée de la question Genre à UNA-CHAD, cette journée permettra aux jeunes lycéennes de réfléchir à l'idée d'entreprendre, en mettant en avant leur savoir-faire et leur créativité. Elle a également exhorté ces lycéennes à promouvoir la culture de la paix en diffusant des messages de cohésion sociale et de paix.



Pour Madina Yacoub de l'ONG NIRVANA, la valorisation de la femme tchadienne doit être au centre de toutes les préoccupations, car ces femmes sont les piliers de la société et ont besoin d'être encouragées dans toutes leurs initiatives entrepreneuriales. C'est pourquoi, selon elle, il était important d'inculquer cette idée aux jeunes lycéennes dès leur plus jeune âge.