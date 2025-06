Tchad : Un Ordre National des Sages-Femmes et Maïeuticiens en vue pour renforcer la santé maternelle et infantile

Les sages-femmes et les maïeuticiens sont des acteurs de première ligne dans la promotion, la prévention et la protection de la santé maternelle et infantile, un chantier prioritaire pour le Président de la République. Leur profession est à haut risque et inclut la pratique des accouchements, des vaccinations et des soins pendant les phases prénatale, natale et post-natale, que ce soit en situation normale ou d'urgence. Ils ont également une mission d'éducation sanitaire de la population dans les domaines de la sexualité, de la fertilité, de la gynécologie et de la pédiatrie, assurant ainsi un suivi médical et psychologique personnalisé des femmes et de leurs familles pour des grossesses sans risque et des familles épanouies. Leur rôle s'étend aussi à l'amélioration constante du secteur médical par la recherche, les échanges avec d'autres professions médicales et la formation continue qualifiante.









Une profession essentielle pour la pyramide sanitaire



L'importance de cette catégorie de professionnels est devenue une exigence à tous les niveaux de la pyramide sanitaire : prévention, promotion de la santé familiale, et prise en charge de la santé maternelle, néonatale et infantile.





Ce projet de loi vise à répondre efficacement au souhait ardent du Chef de l'État de promouvoir la santé maternelle, néonatale et infantile, et de réduire les taux de mortalité et de morbidité. L'encadrement de cette profession au sein d'un ordre professionnel autonome est perçue comme une solution idéale pour atteindre ces objectifs.





La mission principale de ce projet de loi est de veiller au respect des principes de moralité, de probité et de dévouement, indispensables à l'exercice de la profession des sages-femmes et maïeuticiens. Le texte juridique prend en compte les pratiques internationales, les résolutions et les études existantes sur la profession, conformément aux directives de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et de la Confédération Internationale des Sages-Femmes (ICM).







Vers des services de soins de qualité pour les femmes tchadiennes







La création de l'Ordre National des Sages-Femmes et Maïeuticiens du Tchad (ONSMT) permettra sa participation à toutes les décisions des organisations nationales et internationales, ce qui sera un atout non négligeable pour toutes les femmes tchadiennes, qui auront ainsi accès à des services de soins de qualité. Ce projet de loi est le fruit d'un large consensus entre les sages-femmes et maïeuticiens, les services techniques en charge des questions de santé sexuelle et reproductive, ainsi que les partenaires.







Compte tenu de l'importance de ce projet de loi, la Commission Santé, réunie le 11 juin 2025, a adopté à l'unanimité de ses membres présents son rapport et a demandé à la plénière de l'entériner.