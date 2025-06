Le Ministère russe des Affaires étrangères condamne fermement les frappes israéliennes sur l'Iran

La Russie a condamné fermement cette action militaire, la qualifiant de violation de la Charte des Nations Unies et des normes du droit international. Le ministère a jugé "absolument inacceptables" les frappes "non provoquées" contre un État souverain membre de l'ONU, ses citoyens, ses villes, ainsi que des installations relevant de l’infrastructure nucléaire civile iranienne.







Une escalade "cynique" qui compromet les efforts de paix



Le ministère russe a souligné le "caractère particulièrement cynique" de ces attaques, intervenues en pleine session du Conseil des gouverneurs de l’AIEA et à la veille d'un nouveau cycle de contacts indirects entre l'Iran et les États-Unis. Selon la Russie, ces actions ont compromis et gravement entravé les efforts multilatéraux pour réduire la confrontation et dissiper les soupçons autour du programme nucléaire pacifique iranien.





"Il est évident que la direction de Jérusalem-Ouest a délibérément choisi d’intensifier les tensions et de doubler la mise", a déclaré le ministère, rappelant avoir "à plusieurs reprises mis en garde contre le caractère néfaste des aventures militaires qui constituent une menace pour la stabilité et la sécurité régionales". La Russie a affirmé que "la responsabilité de toutes les conséquences de cette provocation incombera à la direction israélienne".









Appel à l'AIEA et aux États occidentaux





La Russie suit de près les actions de l'AIEA, soulignant la "lourde responsabilité" de l'Agence dans cette situation, d'autant que ses employés et des citoyens iraniens se sont retrouvés "sous le feu israélien". Moscou attend du Directeur général de l’AIEA "une évaluation pondérée et objective des événements, y compris une analyse approfondie des conséquences radiologiques potentielles des attaques visant les installations nucléaires en Iran".





Le ministère a également exhorté les États occidentaux, qu'il accuse d'avoir provoqué une "hystérie anti-iranienne" au sein du Conseil des gouverneurs de l'AIEA, à "prendre conscience des conséquences désastreuses de leur politique destructrice ainsi que de la part de responsabilité qui leur incombe dans cette tragédie".







Une solution pacifique et diplomatique





La Russie reste convaincue que la question du programme nucléaire iranien ne peut être résolue par la force militaire, mais uniquement par une voie pacifique et politico-diplomatique. Elle espère que cette approche prévaudra.







Enfin, la Russie a appelé toutes les parties à faire preuve de retenue afin d’éviter toute nouvelle escalade des tensions et que la région ne sombre dans une guerre globale. À cet égard, elle a rappelé la disponibilité des États-Unis à organiser un nouveau cycle de négociations avec l'Iran à Oman sur le dossier nucléaire iranien.