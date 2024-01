Tchad : Un accueil chaleureux réservé l'Ambassadeur Mahamat Saleh Annadif, ainsi qu’à Mme Kassire Isabelle Housna suite à leur nomination dans le gouvernement de la 5ème République

La reconduction du Ministre d'État et de la Secrétaire d'État aux Affaires Étrangères dans ce nouveau gouvernement témoigne de leur engagement et de leurs compétences dans la gestion de la diplomatie tchadienne.



Le Ministre d'État est connu pour son expertise diplomatique ainsi que son engagement en faveur du développement du Tchad sur la scène internationale. Il a chaleureusement remercié le personnel du ministère pour leur soutien et leur dévouement.



Dans son discours, le ministre d'État a souligné l'importance de promouvoir les intérêts nationaux du Tchad et sa détermination à poursuivre les efforts visant à renforcer les liens diplomatiques et à promouvoir la coopération.



Les deux chefs du département ont particulièrement salué le personnel pour leur dévouement dans leurs tâches respectives et ont promis de travailler en vue d'améliorer leurs conditions de travail.



Cette cérémonie marque le début d'un nouveau chapitre pour le Ministère des Affaires Étrangères. Elle témoigne également de la confiance accordée au Ministre d'État et à la Secrétaire d'État dans l'exercice de leurs fonctions. Le personnel du Ministère reste déterminé à les soutenir dans la réalisation de leurs objectifs et à travailler ensemble pour le développement et la prospérité du Tchad dans les affaires étrangères.