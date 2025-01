Tchad : Un atelier pour renforcer la sécurité sanitaire en Afrique centrale et de l'Ouest

Sous la direction du ministère de la Santé Publique, un atelier de deux jours a été lancé ce 10 janvier 2025, visant à élaborer le projet de Sécurité Sanitaire en Afrique de l'Ouest et du Centre. Les travaux ont été inaugurés par Dr Yam-madji Aliace Djitaingar, directeur général de la Santé Publique.





Participants et Objectifs



Cette réunion rassemble des cadres des ministères de la santé publique, de l’élevage et de l’environnement, conformément à l’arrêté créant le Comité Ad-hoc y afférent.



Objectifs du Projet



L'initiative vise à renforcer les capacités et les infrastructures de santé publique dans la région, améliorer la préparation et la réponse aux crises sanitaires, en particulier aux épidémies liées aux maladies infectieuses et protéger les populations contre les menaces émergentes.





Axes de Collaboration



Le projet met l'accent sur la collaboration régionale et internationale pour renforcer les systèmes de surveillance épidémiologique, l'amélioration de l'accès aux soins de santé équitables et de qualité, le renforcement des compétences des professionnels de la santé et la promotion de la recherche et de l'innovation en santé publique.





Résilience et Préparation



En s'appuyant sur les meilleures pratiques et les leçons tirées des crises sanitaires passées, l'objectif est de créer un environnement plus résilient et préparé pour faire face efficacement aux menaces sanitaires. Cela garantira la protection et le bien-être des populations d'Afrique de l'Ouest et du Centre.



Cet atelier représente une étape importante dans la mise en place d'un cadre solide pour améliorer la sécurité sanitaire dans la région, en favorisant une approche proactive et coordonnée face aux défis sanitaires complexes.