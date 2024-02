Tchad : Un brûleur d’encens provoque un incendie majeur à Kamda

Selon les informations recueillies sur place, la propriétaire de la maison avait allumé un brûleur d'encens avant que son mari ne la dépose à l'université. Ce brûleur d'encens, communément appelé "Moukhoubar" dans notre langue locale, est souvent utilisé pour purifier l'air et créer une ambiance agréable. Cependant, il peut également représenter un danger potentiel s'il est mal utilisé ou négligé.



Dans ce cas précis, la propriétaire a commis une erreur fatale en quittant sa maison sans éteindre le brûleur d'encens. Les résidus chauds se sont accumulés et ont fini par provoquer un début d'incendie qui s'est rapidement propagé dans toute la pièce et au reste de la maison. Les flammes se sont intensifiées et ont englouti les meubles, les objets précieux et même les murs de cette demeure autrefois accueillante.



Face à cette situation critique, il a été nécessaire de faire appel aux sapeurs-pompiers pour maîtriser l'incendie avant qu'il ne se propage davantage aux maisons voisines. Ces hommes courageux ont rapidement mobilisé leurs ressources pour éteindre les flammes et sauver ce qui pouvait encore l'être.



Cet incident dramatique souligne l'importance cruciale de prendre des précautions lorsqu'on utilise des appareils comme les brûleurs d'encens. Non seulement ils doivent être correctement éteints lorsque nous quittons nos domiciles mais aussi placés loin des objets inflammables tels que rideaux ou papiers.