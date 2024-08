Tchad : Un don précieux pour améliorer la prise en charge des personnes handicapées

Bosso Denis Gama, représentant de la Directrice Pays d'Humanité et Inclusion, a exprimé la satisfaction de l'organisation face aux efforts du centre, malgré les difficultés rencontrées.



Ce don est vu comme un geste de reconnaissance pour la collaboration de longue date entre Humanité et Inclusion et le centre.



Bosso Denis Gama a assuré que son institution continuera d'accompagner le centre dans sa mission de soulagement des souffrances des personnes en situation de handicap.



La coordinatrice du centre, Mme Ndoubanadji Taram, a remercié Humanité et Inclusion pour ce geste humanitaire important, qui vient épauler leur structure dans ses activités.



Mme Ndoubanadji a indiqué que le centre fait la promotion de la formation continue pour pérenniser le métier, dans l'intérêt de la population.



Elle a également exprimé le souhait d'agrandir le centre dans le futur, en respectant les normes, et a dit attendre le soutien de partenaires pour atteindre cet objectif.





Ce don de matériels médicaux, fruit d'un partenariat de longue date entre Humanité et Inclusion et le centre national d’appareillage et de rééducation, constitue une étape importante dans l'amélioration de la prise en charge des personnes handicapées au Tchad. En équipant le centre de nouveaux outils, ce don permettra d'élargir l'offre de soins, de réduire les délais d'attente et d'améliorer la qualité de vie des bénéficiaires. Il s'inscrit ainsi pleinement dans les objectifs de développement durable, en particulier ceux liés à la santé et au bien-être, à la réduction des inégalités et à la promotion d'une société inclusive.