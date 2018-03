Tchad : Un incendie fait plusieurs dégâts dans un village de la région du Salamat

Un gigantesque incendie a causé des dégâts énormes dans le village de Darasna, situé dans la sous-préfecture rurale d’Aboudeïa, région du Salamat, le 12 et 13 mars 2018.

L’incendie qui a dévasté le village de Darasna, n’est pas le premier du genre. Ce village situé à 75 km au nord de la ville d’Am-Timan, a souvent été victime d'incendies de ce genre. Dans les années précédentes, des incendies avaient fait des dégâts énormes et les cases avaient été brulées par dizaines dans ce village.

Selon des sources, l’incendie (dont-on nous n’avons pas encore des précisions sur les causes), s’est déclenché le lundi 12 mars faisant bruler plusieurs dizaines de cases dans le village. Le mardi 13 mars, le Sous-préfet d’Aboudeïa rural a fait un déplacement dans le village pour constater les dégâts causés par l’incendie de la veille, mais un autre incendie s'est déclenché faisant d’autres dégâts.



L’autorité présente sur les lieux et les populations locales, démunis des moyens adéquats pour contenir le feu, n’ont pas pu stopper ce puissant incendie. Les détails des dégâts que nous disposions, sont les cases consumées par le feu qui sont estimées à 130 cases. Le village n’a pas été épargné par les grands malheurs. Rappelons qu’en date du 18 octobre 2017, le village de Darasna a été touché par un conflit intercommunautaire qui avait causé la mort de plusieurs personnes dont deux officiers militaires.