Tchad : Un jeune entrepreneur de Boudo Senkoura relève les défis de l'éducation communautaire

Innocent a quitté l'école au collège en raison de la distance et a cherché de meilleures opportunités au Cameroun pendant deux ans. À son retour au Tchad, il a travaillé à l'ambassade de France avant de décider de créer une école primaire en 2021 dans sa ville natale de Boudo Senkoura. Au cours de sa première année d'existence, l'école a accueilli 192 élèves, et ce chiffre a considérablement augmenté au cours de l'année suivante, atteignant un total de 708 élèves, dont 313 filles. Les frais de scolarité sont abordables, fixés à 1500 francs CFA, et l'école fonctionne principalement grâce au travail bénévole de 11 membres du personnel, qui reçoivent une rémunération mensuelle de 175 000 francs CFA.



Malgré ces réalisations, l'école Communautaire JIBRIL TAMSIR NIANE est aux prises avec des difficultés financières majeures. La plupart des parents d'élèves ne sont pas en mesure de payer les frais de scolarité de leurs enfants, et pour l'année scolaire 2022-2023, seuls 208 élèves sur 708 ont réglé leurs frais de scolarité. Le promoteur, Mbaimou Innocent, a dû verser de sa poche 750 000 francs CFA pour compenser les besoins du personnel.



Face à ces défis, Mbaimou Innocent fait appel au ministère de l'Éducation Nationale et de la Promotion Civique pour obtenir du personnel qualifié et du matériel didactique, ainsi qu'aux organisations non gouvernementales et aux personnes de bonne volonté pour soutenir l'école Communautaire JIBRIL TAMSIR NIANE de Boudo Senkoura afin de garantir son fonctionnement continu et de fournir une éducation de qualité à la communauté locale.



Cette école joue un rôle crucial dans l'éducation de plus de 30 villages du canton Zime Wagoye et mérite le soutien de tous pour poursuivre sa mission éducative.