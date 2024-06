Tchad : Un jeune homme agresse le chef de canton de Miandoum dans son palais

Le jeune homme est entré dans le palais cantonal et s'est installé de façon provocante sur le "fauteuil royal", ce qui a suscité la réaction du chef de canton. Maîtrisé par les gardes du corps (goumiers) du chef de canton, ce dernier a alerté le commandant de la brigade de Miandoum pour l'arrestation du jeune agresseur.



Le sac à main du jeune homme contenait des éléments jugés dangereux comme du gui, des oignons sauvages et d'autres mélanges en poudre, laissant supposer une intention d'attaque mystique contre le chef.



Cet incident souligne un problème récurrent de manque de respect envers la chefferie traditionnelle dans la région ngambaye, pouvant mener à une "dépravation des mœurs" si on n'y prête pas attention.



L'agresseur a été placé à la disposition de la brigade de Miandoum pour une enquête approfondie sur les motivations de son acte. Le respect des coutumes et de l'autorité traditionnelle est rappelé comme une nécessité dans ce genre de situation.

Cette affaire sera suivie de près pour en déterminer les tenants et aboutissants exacts.