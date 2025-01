Tchad : Un match de football pour célébrer la solidarité entre Tchadiens et réfugiés

Le stade omnisport de Diguel a vibré aux rythmes d'un match de football pas comme les autres. Le 26 décembre dernier, l'équipe de la Commission Nationale d'Accueil de Réinsertion des Réfugiés et des Rapatriés (CNARR) a affronté celle des réfugiés, dans un esprit de solidarité et de partage.





Un match au-delà du sport





Ce match, au-delà de l'aspect sportif, avait pour objectif de renforcer les liens entre les Tchadiens et les réfugiés, et de promouvoir la cohésion sociale. En réunissant sur un même terrain des joueurs de différentes origines, cette rencontre a été l'occasion de célébrer la diversité et de montrer que le sport est un vecteur d'intégration et de paix.