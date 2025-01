Tchad : Un moment de fierté nationale lors de la levée des couleurs

Cette cérémonie récurrente est un moment fort de la vie institutionnelle. Elle symbolise l'attachement des agents à leur pays et à leurs missions.

Les participants ont entonné l'hymne national avec ferveur, démontrant ainsi leur attachement aux valeurs républicaines. Cette cérémonie a été l'occasion de renforcer le sentiment d'appartenance à une communauté et de réaffirmer l'engagement de chacun au service de l'État.







Au-delà du symbole



La levée des couleurs est bien plus qu'un simple rituel. C'est un moment de partage et de cohésion, où les agents peuvent échanger et renforcer les liens professionnels. C'est également l'occasion de rappeler les missions du ministère et de se mobiliser pour les mener à bien.





Cette cérémonie s'inscrit dans une dynamique plus large de renforcement du sentiment patriotique et de promotion des valeurs républicaines au sein des administrations tchadiennes.