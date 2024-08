Tchad : Un nouveau projet pour réduire la mortalité maternelle et infantile

La directrice générale adjointe de la santé publique Dr Amina Inoua a lancé ce jeudi 29 aout à N’Djaména, les travaux de l’atelier de micro planification du projet intitulé : survie et développement de l’enfant.



Cet atelier vise à poser les bases pour le démarrage du projet conjoint dans les districts sanitaires bénéficiaires.

Malgré des données montrant une amélioration de certains indicateurs, les objectifs fixés dans le Plan National de Développement Sanitaire 4ème génération ne sont pas atteints.



Le ministère de la santé effectue un suivi régulier des performances des délégations provinciales pour améliorer les indicateurs en santé reproductive, maternelle, néonatale et infantile.



Le projet est réalisé en collaboration avec l'UNICEF et l'UNFPA, financé par la KFW, et se concentrera sur quatre districts sanitaires de la Ceinture Sahélienne : Moussoro, Guéra, Hadjer Lamis et Kanem.



Le projet vise à réduire la mortalité maternelle et infantile en renforçant la résilience des communautés et en augmentant l'utilisation de services multisectoriels, équitables et de qualité.



Cet atelier marque une étape importante dans le lancement d'un projet visant à améliorer la santé reproductive, maternelle et infantile au Tchad, en s'appuyant sur la collaboration entre diverses institutions et acteurs.