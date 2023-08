Tchad : Un nouvel affrontement à Mangalmé ce dimanche

A Mangalmé ce dimanche, les agriculteurs et les éleveurs se sont affrontements du nouveau. Les autorités locales ont rapidement réagi à la situation, et les forces de l'ordre sont intervenues à temps pour contenir et maîtriser l'affrontement.



Cet incident intervient à la suite d'une série d'événements tendus dans le département de Mangalmé, comme en témoigne le tragique affrontement qui s'est produit la veille dans le village voisin d'Abkhoura, sous-préfecture de Bitchochi. Dans ce village, une confrontation entre agriculteurs et éleveurs a malheureusement conduit à la perte de 10 vies humaines et à de nombreux blessés, selon les autorités départementales.



L'origine de ce conflit réside dans l'incident initial de l'entrée non intentionnelle d'un troupeau de bétail dans les champs de mil d'un agriculteur. Ce différend apparemment mineur a rapidement pris une tournure tragique et violente, avec des conséquences dévastatrices.