Tchad : Un pas de géant vers l'accès à l'eau potable à Amdjarass

Ce 23 janvier,, Ministre de l'Eau et de l'Énergie, a reçu dans son cabinet, associé principal de. Cette entreprise est chargée de la mise en œuvre du projet d'alimentation en eau potable pour la ville d'Amdjarass, qui sera alimentée à partir du barrage de, situé dans l'Ennedi Est.Monsieur Brahim est venu discuter de l'avancement des travaux, qui ont déjà débuté depuis quelques mois. Les points abordés incluent :L'entreprises'engage activement à concrétiser ce projet vital pour la ville d'Amdjarass, qui est financé par les. Ce projet vise à améliorer l'accès à l'eau potable pour les populations locales et à soutenir le développement régional.Cette rencontre souligne l'importance de la coopération entre le gouvernement tchadien et les partenaires internationaux dans la mise en œuvre de projets d'infrastructure essentiels, contribuant ainsi au bien-être des citoyens. Le suivi de l'avancement des travaux sera crucial pour garantir le succès de ce projet d'alimentation en eau.