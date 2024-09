Tchad : Un pas de plus vers la protection des enfants

Le Tchad franchit une nouvelle étape dans la protection des droits de l'enfant. Lors d'un atelier organisé ce lundi 9 septembre, les leaders d'opinion ont été invités à apporter leurs contributions au projet de code de protection de l'enfance.



Présidée par Amina Priscille Longoh, Ministre d'État, Ministre de la Femme et de la Protection de l'Enfant, cette rencontre a réuni des personnalités influentes du pays, dont le Ministre d'État, Ministre de la Justice, ainsi que le représentant de l'UNICEF Tchad.



L'atelier a été organisé pour permettre aux leaders d'opinion de s'approprier le projet de code et de recueillir leurs contributions afin d'enrichir le document. Mme Amina Priscille Longoh a remercié les participants pour leur présence et leur engagement, soulignant que les conclusions de cet atelier sont essentielles pour renforcer la protection juridique des enfants tchadiens et ceux vivant au Tchad.



"Je voudrais remercier au nom du gouvernement, les leaders d'opinion pour leur présence à cet important atelier dont les conclusions sont attendues pour renforcer la protection juridique des enfants tchadiens et ceux vivant au Tchad", a souligné Mme Amina Priscille Longoh.





Cet atelier s'inscrit dans un cadre plus large de sensibilisation et de mise en œuvre de mesures visant à garantir les droits des enfants, en réponse aux défis auxquels ils sont confrontés dans le pays. La participation des leaders d'opinion est cruciale pour assurer que le code de protection de l'enfant soit adapté aux réalités locales et reçoive le soutien nécessaire pour sa mise en œuvre.