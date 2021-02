Tchad : Un plan national pour s’adapter au changement climatique

Une rencontre sur les conséquences du changement climatique s’est tenue ce 11 février 2021 à l'Hôtel Résidence de N’Djamena. Actuellement au Tchad, deux projets sont mis en place par le gouvernement, à travers son ministre de l'Environnement et de la Pêche, pour faire face au changement climatique.



Il s'agit du plan national d'adaptation au changement climatique au Tchad et du renforcement de capacités du ministère de l'Environnement et de la Pêche. Cette réunion était présidée par le ministre de l'Environnement et de la Pêche, Mahamat Brahim Djamaladine, en présence du représentant-résident adjoint du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), chargé des opérations, Yaya Amadou Bâ.



Le ministre de l'Environnement et de la Pêche a déclaré que « pour que le pays dispose des données fiables, il est important de procéder à l'installation des équipements afin de faciliter le maillage avec le centre AGRHYMET, pour que le pays dispose des données fiables de projections pour le PND 2022-2026 ».