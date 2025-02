TCHAD Tchad : Un remaniement gouvernemental marqué par la continuité et des ajustements stratégiques

Le 6 février 2025, un nouveau gouvernement a été nommé par décret présidentiel, marquant un remaniement stratégique dans l'administration du pays.

Si certaines figures clés du précédent gouvernement ont été reconduites, d'autres changements significatifs ont été opérés, reflétant les nouvelles orientations politiques et économiques du gouvernement dirigé par Allah-Maye Halina, reconduit au poste de Premier ministre.

1. Continuité dans les portefeuilles clés Plusieurs ministres du gouvernement précédent ont été maintenus dans leurs fonctions, signe d’une volonté de stabilité et de poursuite des réformes en cours. Parmi eux :

✅ Tahir Hamid Nguilin, toujours à la tête du Ministère des Finances, du Budget, de l'Économie, du Plan et de la Coopération internationale.

✅ Amina Priscille Longoh, reconduite au Ministère de la Femme et de l'Enfance.

✅ Tom Erdimi, qui conserve le Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche scientifique et de la Formation professionnelle.

✅ Fatime Goukouni Weddeye, toujours Ministre des Transports, de l’Aviation civile et de la Météorologie nationale.

✅ Issakha Malloua Djamous, maintenu au Ministère des Armées, des Anciens combattants et des Victimes de guerre.

✅ Boukar Michel, reconduit en tant que Ministre des Communications, de l’Économie numérique et de la Digitalisation.

2. Changements majeurs et nouveaux visages Le remaniement a également été marqué par plusieurs nominations et départs, notamment :

🔄 Abderaman Koulamallah, ancien ministre des Affaires étrangères et porte-parole du gouvernement, est remplacé par Abdoulaye Sabre Fadoul, qui prend en charge uniquement les Affaires étrangères, sans la fonction de porte-parole du gouvernement.

🔄 Mamadou Boukar Gana, ancien ministre de l'Éducation nationale, cède sa place à Aboubakar Assidick Tchoroma.

🔄 Fatime Boukar Kossei, ancienne ministre de l'Action sociale et des Affaires humanitaires, est remplacée par Zara Mahamat Issa.

🔄 Abakar Djarma, ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, est remplacé par Maïdé Hamid Lony.



D’autres personnalités comme Youssouf Tom (Justice), Passalet Kanabe Marcelin (Eau et Énergie) et Ndolenodji Alix Naimbaï (Mines et Pétrole) font leur entrée dans le gouvernement. 3. Nouvelles responsabilités et ajustements stratégiques Le remaniement a également réorganisé certaines responsabilités ministérielles :

📌 Le ministère du Commerce et de l'Industrie reste sous Guibolo Fanga Mathieu, confirmant la priorité accordée à l’économie et au secteur privé.

📌 Un accent renforcé sur la formation professionnelle et l’employabilité des jeunes, avec le maintien de Tom Erdimi et l’arrivée de Dr. Colette Gabéré comme Secrétaire d'État à l’Enseignement supérieur.





