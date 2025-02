Tchad - Un véhicule volé retrouvé après neuf mois de cavale : une victoire pour la police

Après neuf mois de recherches intensives, la police tchadienne a réussi à retrouver un véhicule Toyota Hilux blanc, immatriculé 18C4631D, volé à son propriétaire, M. Hassaballah Ahmat Dahab. Le véhicule a été localisé à Mongo, où les agents ont également interpellé un receleur.





Cette réussite est le fruit d'une enquête minutieuse et d'une collaboration étroite entre les différents services de police. Les enquêteurs ont déployé des moyens techniques et humains importants pour retrouver le véhicule volé et identifier les auteurs de ce vol.



Un soulagement pour le propriétaire



Pour M. Hassaballah Ahmat Dahab, la récupération de son véhicule est une véritable bouffée d'oxygène. Après neuf mois d'incertitude, il peut enfin retrouver son bien. Ce succès est une preuve que la police tchadienne est déterminée à lutter contre la criminalité et à rendre justice aux victimes.





Le combat contre le vol de véhicules se poursuit





Bien que cette réussite soit encourageante, le problème des vols de véhicules reste d'actualité au Tchad. Les forces de l'ordre doivent poursuivre leurs efforts pour lutter contre ce phénomène et renforcer la sécurité des biens et des personnes.





La population est également appelée à jouer un rôle actif en signalant tout comportement suspect aux autorités. La collaboration entre les citoyens et la police est essentielle pour lutter efficacement contre la criminalité.