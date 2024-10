Tchad : Une aide humanitaire des Émirats distribuée dans les villages affectés par les inondations à l'Est

Selon les autorités tchadiennes et leurs partenaires, au 3 septembre, 1 495 969 personnes, soit 266 590 ménages, étaient affectées par ces inondations, avec un bilan de 341 décès.



Les provinces les plus touchées sont le Lac (plus de 277 409 personnes), le Mayo-Kebbi Est (218 238), le Mandoul (189 984), la Tandjilé (185 376) et le Batha (144 807). Le plan de contingence estime à 97 millions USD le montant nécessaire pour une réponse appropriée.



Le gouvernement prévoit d’allouer plus de 580 millions FCFA (près d’un million de dollars) pour répondre aux besoins des personnes affectées. Le Fonds central pour les réponses d’urgence (CERF) a également décidé d’accorder 8 millions de dollars pour soutenir cette réponse.