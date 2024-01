Tchad : Une caravane médicale multidisciplinaire Turque en cours dans le 8e arrondissement de la ville de N’Djamena

Cette initiative a été accueillie avec gratitude par le Maire du 8e arrondissement, Fatimé Yaya, qui a exprimé sa reconnaissance pour le choix de sa circonscription afin d'accueillir cette caravane médicale qui vient à point nommé pour soulager sa population.



Fatimé Yaya a souligné que l'arrivée de cette équipe médicale est un signe fort du partenariat entre la République de Turquie et le Tchad, en ligne avec les politiques gouvernementales dirigées par le Président de Transition, Mahamat Idriss Deby Itno.



Le représentant de l'Ambassadeur turc Yusuf Emre Koç a également exprimé ses remerciements aux autorités tchadiennes et au Ministère de la Santé Publique et de la Prévention pour leur coopération active qui a permis l'arrivée de cette équipe médicale multidisciplinaire turque. Il a assuré que son pays reste toujours disposé à accompagner le Tchad dans sa politique.



En lançant cette activité, le Secrétaire Général Adjoint Dr Mahamat Ahmit Ahmat a exprimé ses remerciements à la Fondation Baladi pour le Développement au Tchad pour leur soutien en organisant cette neuvième édition de la Caravane au Tchad. Il a souligné que cette caravane intervient dans le contexte des transformations et des évolutions historiques du Tchad, qui aspire à des lendemains meilleurs et à un avenir où chaque citoyen se sent en sécurité pour sa santé.



Dr Mahamat Ahmit Ahmat a déclaré que le Ministère apprécie pleinement cette activité, qui durera une semaine, et soutient la politique gouvernementale à travers le Ministère de la Santé Publique pour répondre aux besoins de la population en matière de santé. Il a ajouté que le Ministère reste ouvert à poursuivre cette collaboration avec la Turquie dans le but d'améliorer les indicateurs de santé au Tchad.