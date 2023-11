Tchad : Une centaine des jeunes en formation d'entretien d'embauche

Cette formation vise à autonomiser et à renforcer les compétences des jeunes tchadiens en de créer un espace de dialogue et d'échange entre les jeunes, les publics, privés et de la société civile sur les enjeux et les opportunités liés à la jeunesse tchadienne.



Également, cet événement sert aussi à valoriser les initiatives et les innovations des jeunes dans les domaines de l'éducation, de l'emploi, de l'entrepreneuriat, du leadership, de genre et de la technologie de l'information et de communication.