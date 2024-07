Tchad : Une commerçante de Kome Base agressée par des militaires

La scène s'est déroulée à Kome Base le lundi 22 juillet 2024. Contactée par téléphone, Nedoumhallael Marguerite, mère de deux enfants et propriétaire d'une alimentation à Kome Base, a expliqué qu'elle subvenait aux besoins de sa famille grâce à cette activité commerciale.



L'incident s'est produit dans son alimentation lorsque des hommes en uniforme, de passage pour leur faction, ont demandé à boire à crédit. La commerçante a refusé de les servir. Furieux, les militaires ont agressé Madame Marguerite et ont tiré des coups de feu en sa direction.



Alerté de la situation, le commandant de la compagnie de Kome Base est intervenu sur les lieux. Bien que la maîtrise des assaillants ait été difficile, les militaires ont finalement été arrêtés et mis à la disposition de la gendarmerie de Kome Base.



Madame Marguerite a indiqué qu'il s'agissait de sa troisième agression à son domicile par des militaires. Elle sollicite le soutien des autorités administratives, traditionnelles et des citoyens pour assurer sa sécurité.