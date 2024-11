Tchad : Une convention collective pour améliorer les conditions de travail dans le secteur pétrolier

La nouvelle convention collective-type de branche vise à résoudre les problèmes liés aux conditions de travail jugées précaires et parfois avilissantes des employés nationaux dans les sociétés pétrolières et leurs sous-traitants. Ces dysfonctionnements, causés par une disparité des textes conventionnels, entravaient jusqu'alors la progression professionnelle des travailleurs.



Selon Ndolenodji Alixe Naimbaye, cette initiative fait suite à de nombreuses interpellations par les députés et les travailleurs eux-mêmes, soulignant les conditions souvent indécentes. Le "Comité Permanent de Suivi-évaluation", mis en place conformément à sa mission de surveillance, a élaboré cette convention en se référant aux conventions collectives existantes, afin d'unifier les normes à l’échelle du secteur.



Abdoulaye Mbodou Mbami a exprimé sa satisfaction quant à l’adoption de cette convention, qui rétablit une justice essentielle pour les travailleurs du secteur. La convention couvre divers aspects essentiels, tels que le suivi et l'évaluation des conditions de travail, l'application des conventions collectives, la gestion des carrières et la rémunération des employés.



Composée de huit titres et soixante-dix articles, plus deux annexes détaillant la classification professionnelle et la grille salariale, la convention a pour but de réguler les rapports entre employeurs et employés du secteur sur tout le territoire tchadien. Elle est conforme aux dispositions du Code du Travail et de la Convention Collective Générale, et s'inscrit dans le cadre légal du Secteur Pétrolier qui regroupe toutes les activités liées aux hydrocarbures.



Ce texte normatif, adopté par arrêté conjoint des ministères concernés, est un pas vers l'harmonisation des conditions de travail et la garantie d’un traitement équitable pour tous les travailleurs du secteur pétrolier du Tchad.