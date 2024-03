Tchad : Une délégation du ministère de l’Aménagement du Territoire se trouve à Paris

Cet événement stratégique a réuni des acteurs clés du secteur financier, des investisseurs renommés et des experts en économie pour explorer les opportunités d'investissement au Tchad. Il a été question de l’accompagnement et de la mise en œuvre des projets relevant des secteurs de compétence du MATHU.



La question de la construction des logements et de leur accès était au cœur des débats. La gestion des inondations, tout comme les réflexions sur la création d'une ville nouvelle, une vision chère aux plus hautes autorités du gouvernement.



Par ailleurs le Directeur Général de la SOPROFIM, Kaloma Ali Lamana participant au Panel sur les Financements Alternatifs, a plaidé pour de nouveaux mécanismes de financement des projets de logements.



L'invité d’honneur, le Ministre de l'aménagement du territoire Mahamat Assileck Halata a insisté sur la facilitation des procédures de financement tout en encourageant les partenaires à avoir des actions pratiques.



Ces échanges se poursuivront à N'Djamena par l’organisation d’une mini table ronde des investisseurs, sur les modalités pratiques ainsi que les conditions nécessaires, pour la réalisation des différents objectifs discutés lors de cette assise.



En outre, pendant leur séjour, la délégation a également rencontré les premiers responsables du bureau Veritas afin de préparer la réception de l'hôtel Toumaï.



Pour rappel le Ministre Mahamat Assileck Halata a été accompagné par le Secrétaire Général, le Directeur du Cabinet, le Directeur du Cadastre et des Archives Foncières, l'inspecteur Technique et le Directeur Général de la Soprofim.