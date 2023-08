Tchad : Une émissaire de l'ambassade de France en visite au CEDPE

Mme Margaux Pechmeze, responsable de la communication de l'ambassade de France au Tchad, a effectué, vendredi, une visite d'entretien et d'échanges au centre d'Études pour le Développement et la Prévention de l'Extrémisme. Elle a été accueillie par des responsables du CEDPE ainsi que des chercheurs du centre.



Les échanges entre l’émissaire de l’ambassade de France et l’équipe du CEDPE ont porté sur la lutte contre l'extrémisme, la gestion et la prévention des conflits. Ces échanges ont permis à la chargée de communication de découvrir, d'échanger sur les activités des chercheurs et d'envisager des liens de coopération axés sur la prévention des conflits et le renforcement de la stabilité. A la fin de l’entretien, les deux parties se sont échangées des livres.



Il convient de rappeler que les relations du centre avec l’ambassade de France sont très timides contrairement aux autres chancelleries dont les ambassadeurs ont très tôt effectué des visites ayant permis de découvrir les activités du Centre. Sur un fonds d’un demi-milliard alloué par les partenaires dans les activités en rapport avec la lutte contre l'extrémisme, la gestion et la prévention des conflits, la partie française n'a apporté aucune contribution. Cette visite pourrait réchauffer les relations, a estimé le vice-président du CEDPE, M. Ibrahim Moussa.





Interrogé sur le résultat de la rencontre, le Conseiller, chargé des relations extérieures M. Kébir Mahamat Abdoulaye a déclaré à Sahel7 Média que le CEDPE a demandé une coopération axée sur un partenariat de financement des projets. Il a également souligné que la visite au CEDPE du nouvel Ambassadeur de France au Tchad est attendue.