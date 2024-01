Tchad : Une équipe d’évaluateurs de la Banque Islamique de Développement en visite de travail à Ndjamena

Au nom du Ministre de la Santé Publique et de la Prévention, le Secrétaire Général a présenté ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Il a ensuite rappelé l'appui précieux que la BID apporte au Tchad et au ministère dans leurs efforts communs.



Dabsou Guidaoussou a exprimé sa gratitude envers la BID pour son soutien multiple au Tchad, notamment dans les actions visant à améliorer le bien-être sanitaire. Il a également souligné l'importance des formations spécialisées financées par cette institution ainsi que d'autres projets relatifs à la santé.



Le Coordonnateur du Programme National de Lutte contre la Cécité, le Dr Mahamat Adam Dicko, a précisé que cette visite permettait d'évaluer les actions réalisées par le programme grâce à l'apport financier de la BID. Il a mentionné en particulier les formations spécialisées soutenues entièrement par cette institution ainsi que d'autres projets liés à la santé.



Le Dr Ahmed Abdelgawad a indiqué que l'équipe était présente au Tchad afin d'évaluer les projets financés par la BID dans tous les domaines, en particulier ceux liés à la santé. Cette évaluation vise à s'assurer de la bonne conduite des projets, mais aussi à recueillir des avis afin de comprendre les véritables défis, d'ajuster les actions et de préserver les acquis.



Lors de cette rencontre, le système de collecte des données a également été abordé, ainsi que l'utilisation des nouvelles technologies pour renforcer cet outil essentiel et assurer un suivi et une coordination efficaces.



Le Secrétaire Général du Ministère de la Santé Publique et de la Prévention a exprimé ses remerciements à l'équipe pour sa visite et ses suggestions formulées. Dabsou Guidaoussou a expliqué que le ministère avait mis en place des stratégies visant à moderniser les méthodes d'archivage et de collecte d'informations sanitaires grâce au numérique.



Il a également rassuré l'équipe sur l'engagement total des autorités sanitaires à travailler en étroite collaboration avec la BID pour finaliser les projets en cours ainsi que ceux envisagés pour l'avenir.