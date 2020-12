Tchad : Une équipe de faux douaniers condamnée par la justice

Auteurs d'arnaques des commerçants de bétails et de certains paysans, dans les départements de Lac-léré et de Mayo Binder, le faux douanier Mahamat Issa et son équipe ont été arrêtés, jugés et condamnés par le juge de paix de Léré.



Ils écopent de trois ans de prison avec une amande de 500 000 FCFAn, tout en restituant 07 bœufs saisis illégalement des mains des commerçants et gardés depuis novembre dernier à la douane de Léré. Le jugement a été rendu mardi dernier et le verdict est tombé ce mercredi 23 décembre. Selon la justice, le faux douaniers et ses acolytes ont dix jours pour faire appel.



Il faut rappeler que tout est parti d'une opération menée le 19 novembre dernier dans la zone de Binder. Au cours de celle-ci, 07 têtes de bœufs ont été arrachées des mains des commerçants qui ont légalement payé les droits d'exportation de bétail à la somme de 72 800 FCFA, avec des quittances, selon l'avocat des victimes Me Gontchomé Bel Lucien. Pour lui, ses clients ont subi des traitements humiliants et dégradants des mains de ses faux douaniers, dans un ravin pendant trois jours.

Contacté par Alwihda Info, l'avocat des victimes se dit partiellement satisfait car la justice de paix de Léré a dit la loi selon ses compétences.