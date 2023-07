Tchad : Une femme victime d'un vol de son portefeuille s'évanouit au marché de Dembé

En bref. Dans la matinée de lundi, au marché de Dembé, dans le 5ème arrondissement de N'Djamena, une femme a été victime d'un vol de son portefeuille, ce qui a provoqué son évanouissement.



Les malfrats ont agi avec audace sous le viaduc, parvenant à s'emparer du sac de la femme avant de prendre la fuite. Heureusement, la réaction rapide et solidaire des passants présents sur les lieux a permis de garantir la sécurité de la victime et de lui prodiguer les premiers soins nécessaires.



Dès que l'incident s'est produit, plusieurs personnes ont immédiatement accouru pour venir en aide à la femme. Grâce à leur intervention prompte et coordonnée, la victime a pu être mise en position de sécurité et recevoir les premiers soins.