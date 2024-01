Tchad : Une firme indienne exprime sa volonté de ravitailler le Tchad médicaments

Le Ministre de la Santé Publique et de la Prévention, Dr Abdelmadjid Abderahim, s'est montré reconnaissant envers l'équipe indienne pour sa volonté manifeste de coopérer. Il a également recommandé des échanges francs avec les techniciens de son département afin d'explorer toutes les possibilités d'une coopération exemplaire et concrète.



Il a été suggéré que des voyages soient entrepris pour mieux cerner le contexte tchadien et formaliser les accords conformément aux lois en vigueur au Tchad.



Cette initiative vise à renforcer l'accès aux médicaments essentiels pour la population tchadienne et à améliorer ainsi la qualité des soins de santé dans le pays. La collaboration entre l'Inde et le Tchad dans ce domaine promet donc un partenariat fructueux qui contribuera au bien-être général du peuple tchadien.



Cet échange marque une étape importante dans la coopération internationale en matière de santé publique, ouvrant ainsi la voie à une meilleure accessibilité aux traitements médicaux nécessaires au Tchad.