Tchad : Une meilleure orientation pour les directeurs d’école de Mbikou

Au cours de la rencontre, l'inspecteur pédagogique de l'enseignement primaire de Mbikou, Rana Clotaire, a invité les directeurs d'école à mettre l'accent sur la ponctualité, l'assiduité et la gestion du temps pour offrir aux enfants la meilleure éducation possible.



Rana Clotaire a particulièrement insisté sur le rattrapage des heures perdues pendant les grèves. À cette occasion, toutes les parties prenantes ont convenu d'un ajout de 5 heures par semaine au temps réglementaire afin de rattraper un total de 20 heures par mois. Il s'agit là d'une mesure cruciale adoptée pour la première fois par l'inspection pédagogique de Mbikou.



Lors des échanges, l’inspecteur a également demandé aux directeurs d'école d'intensifier leurs efforts pour sensibiliser les parents à la scolarisation des enfants, en particulier des filles. Les enseignants communautaires doivent également faire preuve du plus grand dévouement afin que 99% des apprenants réussissent leur parcours scolaire.



En abordant le rôle des directeurs d'école, dans leurs établissements, l’inspecteur a prôné une gouvernance participative. Lors des discussions entre participants lors cette rencontre, on a constaté que ces derniers ont principalement exprimé leurs préoccupations concernant le travail bien fait par les enseignants et le non-respect du soutien financier accordé aux enseignants communautaires non subventionnés.