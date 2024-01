Tchad : Une mission de sensibilisation des enseignants et parents d'élèves pour la reprise de cours à Bébédjia

Lors de cette rencontre, la question de la reprise des cours a été abordée. Cette situation a duré trois mois et paralyse le système éducatif. Le délégué de l'Éducation Nationale du Logone Oriental, Liguidam Djoigue Robert, a demandé à ses collègues enseignants d'aider le nouveau gouvernement de la 5e République en trouvant une solution définitive à la crise dans le système éducatif au Tchad.



Pour lui, le syndicat des enseignants au Tchad et le comité de crise ne sont pas des adversaires mais plutôt des concitoyens. Par conséquent, les membres doivent s'accorder sur un comité ad-hoc afin de trouver une solution définitive.



Dans un souci d'une communication claire, Madame Dingao Née Nadjalbaye Yvonne Inspectrice chargée des finances du matériel,de la gestion du patrimoine et du personnel a précisé l'objectif principal de cette mission dans la zone méridionale. Selon elle , il s'agit avant tout d'une sensibilisation auprès des enseignants, des cadres de l'éducation et des parents pour encourager les enfants à retourner en classe. Elle a souligné que la grève des enseignants a duré trop longtemps, mais que les revendications seront prises en compte, dans une certaine mesure.



Pour conclure, elle a lancé un appel aux enseignants, aux parents et aux acteurs de l'éducation afin de sensibiliser les enfants à reprendre les cours.



Au cours des échanges, le débat s'est beaucoup concentré sur la revendication des 16 mesures qui s'élève à hauteur de 4 000 000 francs CFA. À cet égard, les enseignants de la Nya réclament un versement d'au moins 100 000 francs CFA avant la reprise des cours.