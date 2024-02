Tchad : Une mission du FMI au ministère de l’Économie

Cette rencontre entre le ministère de l'Économie et le FMI avait pour objectif d'évaluer l'état d'avancement du Programme National de Développement (PND) et la mise en œuvre des recommandations de l'évaluation PIMA (Programme Intérimaire Multisectoriel d'Appui).



L'un des sujets majeurs abordés lors des discussions était la réforme des finances publiques. En effet, le gouvernement tchadien met tout en œuvre pour améliorer la gestion budgétaire et renforcer la transparence dans les dépenses publiques. Le FMI apporte son soutien technique et financier dans cette démarche visant à assainir les finances publiques du pays.



Un autre point important évoqué lors de cette réunion était l'impact des réfugiés sur le sol tchadien. Le Tchad accueille un grand nombre de réfugiés provenant notamment du Soudan et de la République centrafricaine. Cette situation a un impact sur l'économie tchadienne, notamment en termes d'accès aux ressources et aux services publics. Les autorités tchadiennes travaillent en collaboration avec le FMI pour trouver des solutions durables à cette problématique.



Enfin, les prévisions économiques étaient au centre des échanges entre le ministère de l'Économie et le FMI. Il s'agissait d'évaluer la croissance économique prévue pour les prochaines années ainsi que les perspectives macroéconomiques générales du pays. Ces données sont essentielles pour élaborer une stratégie économique efficace permettant au Tchad de poursuivre son développement durable.



Cette mission du FMI au ministère de l'Economie témoigne donc d'une collaboration étroite entre ces deux entités afin d'assurer une gestion économique saine et pérenne pour le Tchad. Les discussions engagées lors de ce séjour ont permis d'identifier les défis à relever mais aussi les opportunités à saisir pour favoriser un développement harmonieux du pays dans tous les secteurs clés.