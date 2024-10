Tchad : Une nouvelle orientation de la politique étrangère

Relations avec l'Occident

Malgré des relations tendues avec Paris et Washington, le Président Déby a choisi de participer au sommet de la Francophonie afin d'éviter une rupture radicale des relations, semblable à celle observée avec d'autres pays de la région du Sahel. Cette démarche s'inscrit dans une politique visant à diversifier les partenariats, tout en conservant des relations bénéfiques avec l'Occident.



Détérioration des Relations Tchado-Françaises et Tchado-Américaines

Les relations entre le Tchad et la France se sont détériorées, en grande partie à cause d'une enquête du parquet national financier sur des accusations de détournement de fonds publics. Cette situation aurait conduit le Président du Tchad à annuler plusieurs visites en France, reflétant une réponse à la pression exercée par Paris sur sa politique de diversification. De même, les relations avec les États-Unis sont marquées par des tensions, notamment avec le retrait de troupes américaines de la base d'Adji Kosseï.



Orientation vers l'Est

En parallèle, le Tchad cherche à renforcer ses liens avec la Russie, la Chine et la Hongrie pour réduire sa dépendance vis-à-vis de la France et des États-Unis. Les autorités du pays mettent en avant la souveraineté du Tchad comme justification de cette nouvelle orientation politique.



Relations avec la Russie

Depuis la visite du Président Déby à Moscou en janvier 2024 et la rencontre avec Vladimir Poutine, les relations bilatérales se sont intensifiées. La visite de Sergueï Lavrov au Tchad en juin a permis la signature de plusieurs accords dans des domaines cruciaux tels que la sécurité et l'éducation.



Partenariat avec la Hongrie

Le Tchad a également renforcé sa coopération avec la Hongrie, ouvrant un centre d'aide humanitaire et signant plusieurs accords dans l'agriculture, la sécurité, l’education et l'éducation. La présence imminente de 200 soldats hongrois au Tchad pour aider dans la lutte contre le terrorisme illustre cette dynamique.



Rapprochement avec la Chine

Le rapprochement avec la Chine, bien que récent, s'est rapidement développé, notamment à travers des accords signés lors du Forum Chine-Afrique. Ce partenariat est perçu comme un moyen pour le Tchad de diversifier ses alliances économiques et politiques.



Malgré les défis posés par les relations avec l'Occident, la politique étrangère du Président Déby se caractérise par une volonté affirmée de préserver la souveraineté du Tchad. En diversifiant ses partenariats et en s'orientant vers l'Est, il espère renforcer l'influence du Tchad sur la scène internationale tout en accroissant sa popularité au sein du pays. Cette stratégie proactive pourrait bien redéfinir le rôle du Tchad dans un contexte géopolitique en mutation.