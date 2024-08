Tchad : Une prise de fonction du nouvel Ambassadeur d'Allemagne sous le signe de l'optimisme et de la coopération

« Arrivé au Tchad, j'ai été impressionné par la beauté du pays et la gentillesse du peuple tchadien. En tant que nouvel ambassadeur, je souhaite travailler à renforcer les liens amicaux entre nos peuples », a-t-il indiqué.



En mettant en avant la beauté du pays et la gentillesse de son peuple, l'ambassadeur manifeste un intérêt sincère pour la culture et les habitants du Tchad. Cette approche est essentielle pour établir des relations de confiance et de respect mutuel.



L'affirmation de vouloir travailler au renforcement des liens amicaux entre les deux peuples traduit une ambition de développer des relations bilatérales plus étroites dans divers domaines.



Son engagement souligne l'importance de la coopération entre l'Allemagne et le Tchad, avec un accent sur le développement d'amitiés durables et la collaboration dans divers domaines.



L'arrivée du Dr. Gregor Schotten ouvre de nouvelles perspectives pour le Tchad. Les relations bilatérales avec l'Allemagne pourraient se renforcer, offrant ainsi au pays de nouvelles opportunités de développement. Il sera intéressant de suivre de près les actions entreprises par l'ambassadeur allemand pour concrétiser ses engagements.