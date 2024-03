Tchad : Une rencontre diplomatique importante entre Ndjamena et Abuja pour consolider les liens

Le diplomate tchadien a tout d'abord félicité le nouveau Ministre de la Défense pour sa nomination et a réitéré l'excellence des relations de coopération existant entre le Tchad et le Nigéria. Les sujets liés à la sécurité dans la région ainsi que dans les pays voisins ont également été largement abordés. Les crises humanitaires et alimentaires ont également été évoquées.



Il est apparu une grande convergence de vues lors de cette rencontre, notamment en préparation d'une réunion prochaine de la Force Mixte Multinationale (FMM) qui se tiendra à Ndjamena au Tchad. La sécurité étant une condition essentielle au développement et à l'action solidaire, cette rencontre a permis au Ministre et à l'Ambassadeur tchadien d'échanger sur plusieurs sujets d'intérêt commun, notamment les réponses collectives aux crises actuelles.



Cette audience s'inscrit dans le cadre des visites diplomatiques effectuées par notre représentation auprès des nouvelles autorités nigérianes issues des dernières élections. Elle témoigne ainsi du souhait mutuel d'approfondir les relations entre nos deux pays dans un esprit de partenariat solide.